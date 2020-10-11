ميلاد يوسف: القطاع العام رديف مهم للفنانين السوريين

-ميسون شباني

انتهى الفنان ميلاد يوسف مؤخراً من تصوير عشاريتين الأولى بعنوان “انتقام بارد “تأليف وسيناريو وحوار نعيم الحمصي ومن إخراج سيف سبيعي والثانية بعنوان “طبق الأصل” تأليف سلام كسيري وإخراج علي علي.

وأشار يوسف في تصريح خاص لـ”تشرين” إلى أن هذا النوع من الدراما يتيح اللعب بشكل مختلف وبإيقاع جديد، ويحكي حكاية وحدوته وبعض التناقضات التي لا نجدها في أعمال الثلاثين حلقة عوض عنها في هذه العشاريات، ويبدو أنها باتت تجد صداها عند المشاهد، خاصة أن الأعمال التلفزيونية السورية كانت عبارة عن عشر حلقات إلى 13 عشر حلقة في بداياتها والعودة إلى هذا الإيقاع وهذا الأنموذج رديف أيضاً للدراما.

وحول طبيعة الشخصيات التي يؤديها في العشاريتين، قال يوسف إنه عبر عشارية “انتقام بارد” يعيش “طارق” بواعث نفسية ناجمة عن القلق والألم والخوف نتيجة تعرضه لخسارة جسيمة لذا يلجأ لمحاولة تطهير الذات، أم عبر عشارية “طبق الأصل” فالعمل يتحدث عن العلاقات السلبية التي يكون سببها حب النفس.

هذا ويستمر الفنان ميلاد يوسف بتصوير دوره في مسلسل “بعد عدة سنوات ” تأليف بسام جنيد وإخراج عبد الغني بلاط ويلعب دور “جمال” وهو ذو شخصية متقلبة تنصطدم بنظريات وأشياء تبنتها اصطدمت بصخرة الواقع، وتمنى يوسف أن يعود تقليد ورشات الطاولة كونها توفر وقتاً ومساحة ويمكن اختصاره عند التصوير الفعلي.

وتحدّث يوسف عند الدور المهم الذي يلعبه القطاع العام ممثلاً بمؤسسة الإنتاج الدرامي والإذاعي باعتبارها السند الأساسي في ظل ما تعانيه الدراما السورية من حصار عليها، ونوّه إلى أنه في فترة تصاعد الإنتاجات الخاصة وأوج الدراما السورية شكّلت أعمال التلفزيون السوري رديفاً مهماً للإنتاج من جهة الممثل والكاتب وحتى المخرج والأعمال التي لها علاقة بمؤسسة تابعة للدولة أعتقد أنه تحكمها بعض النقاط الإيجابية كالتزام الناس وطبيعة المواضيع المطروحة وسوية النصوص وأهميتها، إضافة إلى أن علاقة الممثلين لا تحكمها ظروف القطاع الخاص.

وتمّنى يوسف أن تكون الأعمال التابعة للمؤسسة ذات ميزانيات أكبر وتتيح مساحة أكبر للممثل والكاتب والإنتاج كي يقدم أكثر، فهذه الأعمال هي وفاء للدراما السورية التي تأسست منذ أكثر من ثمانين عاماً ، لذلك القطاع العام رديف مهم وسند مهم للفنانين السوريين لا يمكن الاستغناء عنه .

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