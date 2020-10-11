عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز الـ37 مليوناً و523 ألفاً

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 حول العالم الـ37 مليونا و523 ألفا و94 شخصاً والوفيات مليوناً و78 و404 حالات وفقاً لإحصائية جديدة نشرها اليوم موقع وورلد ميتر الأمريكي.

وأفاد الموقع الذي تديره مجموعة من الباحثين والمطورين بأن الإصابات بالفيروس بلغت حتى اليوم 37523094 إصابة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 1078404 حالات، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المتعافين في البلاد إلى 28 مليوناً و157 ألفاً و404 أشخاص.

ولا تزال الولايات المتحدة تحافظ على صدارة قائمة دول العالم الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث أعداد الإصابات والوفيات بتسجيلها بحسب الموقع سبعة ملايين و945945 إصابة و219291 حالة وفاة تليها الهند بتسجيلها سبعة ملايين و53806 إصابات و108371 حالة وفاة ثم البرازيل بخمسة ملايين و91840 إصابة و150236 حالة وفاة.

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