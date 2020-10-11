المهندس عرنوس: أهمية استثمار الكفاءات والقدرات بالشكل الأمثل

تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم مع مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة تفعيل دور الجمعية في مراقبة جودة المنتجات من خلال التشبيك مع الجهات العامة المعنية والاتحادات والغرف الصناعية والزراعية للخروج بمنتج سوري وفق المواصفات القياسية المعتمدة للتسويق محلياً وخارجياً.

كما ناقش الاجتماع دور الجودة في التنمية الاقتصادية والبشرية وتنمية الموارد الطبيعية والخدمية ودراسة إمكانية إعطاء الجمعية دوراً في منح شهادات الجودة للمنتجين والمصنعين والمصدرين واعتمادها وضرورة إعداد مشروع وطني لنشر ثقافة الجودة يتضمن كل المعايير والمقاييس المطلوبة والمحددة دولياً بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.

وتركزت طروحات مجلس إدارة الجمعية حول تأمين مقر دائم للجمعية وإدخال مفاهيم الجودة في المناهج التدريسية في جميع المراحل التعليمية واعتماد الجمعية كجهة استشارية في بناء نظم إدارة الجودة في شركات القطاع العام.

وأكد المهندس عرنوس أهمية استثمار الكفاءات والقدرات التي تمتلكها سورية بالشكل الأمثل واستنهاضها على كل الصعد بما يسهم بتحسين الوضع الاقتصادي وجودة المنتجات المحلية موضحاً استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم للجمعية لتعزيز البيئة اللازمة لعملها.

يذكر أن الجمعية العلمية السورية للجودة أنشئت عام 2004 بمبادرة من مجموعة من المختصين الأكاديميين والمهتمين بالجودة وهي الجمعية الأهلية الوحيدة في سورية التي تهتم بالجودة ونشر ثقافتها.

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