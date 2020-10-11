تقهقر أميركي

ترجمة وتحرير: خالد فلحوط

حاولت واشنطن تعزيز نفوذها في العالم، ولاسيما في مناطق آسيوية مختلفة، فعلى مدى سنوات الحرب الباردة وضمن سياسة “الوجود والحدود”، سعت لإشعال الأزمات وتصعيدها، بدءاً من غزو أفغانستان ثم العراق، وبالتالي السيطرة الشاملة على مصادر الطاقة.

وتنتهج الولايات المتحدة سياسة مدمرة ليس فقط بمنطقة آسيا، بل تتعداها لإحداث تصدع بين دول مختلفة في علاقاتها المتبادلة فيما بينها، أو بمساراتها المتبادلة مع روسيا والصين، وهي محور العمليات المستهدفة لضرب منظومة العلاقات الدولية والإقليمية. وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون صرحت بهذا الشأن بأن أميركا “لن تسمح بإنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أو حتى تطوير أي شكل من أشكال التكامل بين جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق”.

وتعمل واشنطن والقوى الاستعمارية لزعزعة استقرار المنطقة الأوراسية، التي أصبحت تشكل جزءاً مهماً وحيوياً في مراكز القوى الإقليمية والدولية، ويتمحور اهتمامها الأول حول ثرواتها الطبيعية الغنية من النفط والغاز والمعادن، إضافة لموقعها الاستراتيجي. ولتحقق الولايات المتحدة وجودها العسكري في آسيا الوسطى، تعمد ضمناً لدعم موقفها الاستراتيجي بالنسبة للكثير من الدول المجاورة.

ومازالت واشنطن تعارض أي محاولة تقوم بها روسيا لتقوية نفسها بإعادة الاندماج مع آسيا الوسطى، فالسياسة الروسية لديها أهداف مهمة وواضحة بدءاً من تعزيز التعاون الأمني والعسكري التقني، إلى تسهيل مشروعات الطاقة في قطاع النفط والغاز، وتعزيز مؤسسات التكامل في الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوراسية بما يعود بالنفع على كل دول المنطقة.

واتخذت الجمهوريات الوسطى الآسيوية مسارات سياسية واقتصادية مختلفة منذ تسعينيات القرن الماضي، وكانت كازاخستان الأسرع انفتاحاً وتطلعاً للاستقلالية، وبالوقت نفسه إقامة التحالفات والتكتلات الاستراتيجية مع روسيا والصين.

وتعد كازاخستان واحدة من الدول المهمة والأساسية في تشكيل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يُعد بدوره هيكلاً اقتصادياً واعداً في مسار العلاقات الإقليمية الأوراسية. حيث تقدر موسكو عالياً مسار العلاقات الثنائية مع كازاخستان تاريخياً وسياسياً وتعدّه أنموذجاً بناء لتوسيع تأثيره وتطبيقه، وذلك من خلال القيمة الحقيقية للقواسم المشتركة بين شعوب المنطقة.

وفي هذا السياق، يبرز الدور الأميركي الموصوف إرهاباً وتدميراً بالمحاولات المستمرة لإثارة الخلافات والصراعات والعمل على بروز حواجز وتصدعات بين الاتحاد الروسي ودول آسيوية عدة، بينما تشكل العلاقات الطبيعية بين روسيا وكازاخستان عقبة أمام الخطط والأطماع الأميركية، علماً أن إشعال “صراع إقليمي مستمر”، هو أحد أهم الأدوات الرئيسية المساعدة في عملية التدمير الأميركية الممنهجة.

فعلى الرغم من كل التدخلات والحروب الإمبريالية واسعة النطاق، مازالت واشنطن غير راضية عن موقعها الحالي، فبعد عشرين عاماً من التسلط، تدرك أن هيمنة عالمية أحادية لم تعد ممكنة، تزامناً مع مشكلة النظام السياسي الأميركي المختنق والمأزوم بشكل متصاعد وغير القادر على معالجة فاعلة للمشكلات الاقتصادية والمالية الأميركية. لذلك تبدي واشنطن مراراً حذراً شديداً تجاه أي تورط استراتيجي في آسيا، بعد تبيّن فداحة تكاليفه ومخاطره، ولاسيما أن المنطقة المستهدفة أمريكياً تقع على مفترق طرق القوى الرئيسية المتنافسة على الساحة الدولية.

عن «غلوبال ريسيرش»

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