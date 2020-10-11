استهداف رتل تابع لقوات التحالف الأميركي جنوب العراق

انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة رتلاً ينقل معدات لـ “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على الطريق السريع بين مدينتي السماوة والديوانية جنوب العراق.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن خلية الإعلام الأمني العراقي قولها في بيان: إن رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق الخط السريع بين السماوة والديوانية، لافتة إلى أن الانفجار أدى إلى أضرار بإحدى السيارات.

واستهدف تفجير بعبوة ناسفة رتل دعم لوجستي تابعاً لـ “التحالف الدولي” في محافظة صلاح الدين أواخر الشهر الماضي.

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