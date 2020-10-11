538«مسرحاً» يستفيدون من قرار التوظيف في السويداء
السويداء- سهى الحناوي
أكّد محافظ السويداء- همام صادق دبيات خلال اجتماع اليوم على تأمين أماكن شاغرة للمسرّحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وذلك لتأمين حياة كريمة لهم باختيار الجهة التي يودون العمل لديها.
كما تم تخصيص مكتب في مبنى المحافظة لاستقبال طلبات المسابقة بإشراف ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وعن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لإرشاد المتقدمين واللجان المعنية.
وتكريماً للمتقدمين تم وضع ميزة التفاضل على 3 رغبات وفق بطاقة الوصف الوظيفي، إذ يبلغ عدد المستفيدين على ساحة المحافظة 538 مسرحاً حتى الآن.
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