قافلة مساعدات إغاثية من حلب إلى اللاذقية

حلب-رحاب الإبراهيم

انطلقت صباح اليوم من مدينة حلب قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة اللاذقية تضم/ 6 / سيارات للمشاركة في الاستجابة الطارئة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة بسبب الحرائق التي طالت عدداً من المواقع والغابات في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وفي هذا الصدد بيّن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب صالح بركات أن القافلة تضم كميات من المواد الغذائية والأدوية والحرامات والألبسة وأدوات مطبخية وسواها من المستلزمات الإسعافية.

وأوضح أن هذه القافلة تأتي في إطار الاستجابة الطارئة لأهلنا في محافظة اللاذقية، وذلك من خلال مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية في حلب، وأنه سيتم تحديد الاحتياجات الواقعية ليتم تقديم المستلزمات المطلوبة لأهلنا المتضررين من الحرائق.

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