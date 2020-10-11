تعاقدات لاعبي كرة الاتحاد بين معارض ومؤيد

عبد القادر كويفاتية

التعاقدات التي أبرمتها إدارة نادي الاتحاد لفريق رجال كرتها كانت حوار أبناء النادي بين مؤيد ومعارض, فالبعض وجدها فرصة لتوجيه الانتقاد للإدارة والبعض الآخر الذي تهمه بالدرجة الأولى النتائج الإيجابية وجدها مناسبة جداً لمستقبل مشرق لهذا الفريق الذي فشل في المواسم الماضية في إدراك مبتغى جماهيره التي لا تعرف إلا الفوز وتتمنى من فريقها رسم البسمة وتحقيق ذلك.

وفي استطلاع«تشرين» الذي بدأناه مع إداري النادي – سعد سعد الذي قال:

التعاقدات جيدة والفريق أصبح جاهزاً، ولكن بحاجة لمهاجم وقد تكون المفاوضات الحالية جاهزة لذلك وهناك الحارس البديل، فنحن بحاجة أكثر لمن يدافع عن مرمانا.

أما لاعب الكرة المعتزل جهاد مشيط فرأى أن إدارة النادي أخطأت عندما استقدمت لاعبين وكان عليها أن تضع خطة خمسية لبناء قواعد جيدة من الناشئين والشباب ليدافعوا عن الكرة الاتحادية.

وبدوره قال المتابع الكروي حمدي قواف: حتى الآن العقود جيدة، وفقط نحتاج مهاجماً وحارس مرمى, وبالتأكيد فالإدارة حسناً فعلت واستطاعت خلال الفترة القصيرة انتقاء الأفضل ليدافعوا عن الكرة الاتحادية التي فشلت الموسم الماضي برسم البسمة على شفاه جماهيرنا المتعطشة للفوز بالبطولات.

أما المتابع الكروي طلال أحمد جويد فقال:

أصابت إدارة نادينا وكادرها التدريبي والفني بالدراسة الجادة باختيار اللاعبين من أبنائها المعارين والمبدعين ومنهم القادمون من نادي الحرية وعلى رأسهم صاحب الخبرة الدفاعية الكابتن عمر حميدي والمميز طالب عبد الواحد ومصطفى تتان, وحسن الضامن ومحمد كيالي، ومن لاعبينا عودة الحارس لبيت الأمان خالد حاج عثمان واللاعب محمد اليوسف وآخرين, أما ما يحتاجه فريقنا اليوم ليكون كامل الأوصاف بعد اكتمال صفوفه مهاجماً من العيار الثقيل لنخوض غمار المنافسة الجادة لجميع البطولات, وهذا ما نتمناه وكلنا ثقة بعمل إدارتنا وكادرها وكل لاعبينا الذين يحملون على صدورهم شارة نادينا الغالي.

وبدوره قال عضو الإدارة السابق- أمير كيال:

أعتقد أنه من المبكر الحكم على التعاقدات في الفترة الحالية مع ملاحظة أن الصفقات الأخيرة لم تكن متوافقة مع ما تم طرحه في البداية عن الاعتماد على أبناء النادي واللاعبين الشبان, وبدوره قال المتابع الكروي حمدي قواف: حتى الآن العقود جيدة وفقط نحتاج مهاجماً وحارس مرمى مع خالد, وبالتأكيد فالإدارة حسناً فعلت واستطاعت خلال الفترة القصيرة انتقاء الأفضل ليدافعوا عن الكرة الاتحادية التي فشلت الموسم الماضي برسم البسمة على شفاه جماهيرنا المتعطشة للفوز بالبطولات.

أما عبد المنعم عكش – عضو سابق في إدارة نادي الاتحاد وجد أن

التعاقدات ليست في مصلحة الكرة الاتحادية ومعظمها تعاقدات كارثية ومعظم اللاعبين الذين تم التعاقد معهم منتهو الصلاحية و(عواجيز) كان من الأجدى الاعتماد على لاعبي النادي الشباب وتطعيمهم بلاعبين أو ثلاثة على مستوى عالٍ, ونتمنى الخير لنادينا في جميع الأحوال.

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