الشرطة البريطانية تعتقل 6 ناشطين في تظاهرة تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت الشرطة البريطانية 6 ناشطين بريطانيين خلال مظاهرة تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في لندن.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الناشطين المشاركين في المظاهرة التي نظمتها حركة أكشن فلسطين أمام الفرع الرئيس لشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستيمز رفعوا أعلام فلسطين ولافتات تندد بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين مطالبين السلطات البريطانية بإغلاق فروع الشركة العشرة في المملكة المتحدة لأنها تصنع 80 في المئة من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الاحتلال في اعتداءاته المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.

وبرغم الانتشار الكبير للشرطة تمكن ناشطون من رش بوابة الشركة بطلاء أحمر في دلالة على دماء الفلسطينيين المسفوكة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ناشطون من مجموعة “أكشن فلسطين”: إنهم سئموا تجاهل النواب والوزراء البريطانيين لمناشداتهم وقرروا اللجوء إلى العصيان المدني ضد الشركات التي يعدّونها متواطئة بتكريس ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني مشيرين إلى أن تظاهرهم هوأنموذج جديد لتعطيل الشركة عن العمل وإلحاق أكبر الخسائر المادية الممكنة بها.

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