ألمانيا تفوز على أوكرانيا

فاز المنتخب الألماني على مضيفه المنتخب الأوكراني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم .

سجل هدفي ألمانيا كل من ماتياس جينتر وليون غوريتسكا في الدقيقتين 20 و49 بينما أحرز روسلان مالينوفسكي هدف أوكرانيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة قفزت ألمانيا للمركز الثاني بالمجموعة الرابعة بعد الوصول للنقطة الخامسة بينما توقف رصيد أوكرانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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