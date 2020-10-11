مصر: 125 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 125 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا لغاية الآن بلغ 104387 إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6040 حالة.

وأشار مجاهد إلى خروج 51 متعافياً من الإصابة بفيروس كورونا من المشافي ما يرفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97643 حالة لغاية الآن.

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