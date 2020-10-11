علماء روس يحذرون من عاصفة مغناطيسية

حذر علماء مختبر الأشعة السينية وعلم فلك الشمس بمعهد الفيزياء في أكاديمية العلوم الروسية من حدوث عاصفة مغناطيسية في النصف الثاني من شهر تشرين الاول الجاري .

ووفقاً لتوقعاتهم المنشورة على الموقع الرسمي للمعهد ستكون العاصفة المغناطيسية التي ستبدأ يوم الـ 21 من الشهر الجاري ضعيفة من فئة جي1 وتستمر حتى يوم الـ 24 منه وبعدها تقوى وتصبح من فئة جي 2 المتوسطة وتستمر إلى يوم الـ 29 من تشرين الأول وبعدها تنحسر وتعود الأوضاع إلى طبيعتها.

وأوضح العلماء أن العواصف المغناطيسية من خمس فئات أضعفها جي1 وأشدها جي 5 وأن الضعيفة منها يمكن أن تسبب اضطرابات طفيفة في عمل شبكات الطاقة وتؤثر في اتجاه هجرة الطيور والحيوانات وأما العواصف المغناطيسية الأقوى فتسبب تعطيل الاتصالات بالموجات القصيرة ونظم الملاحة وعطل شبكات الطاقة في قطاع الصناعات كما يمكن للنشاط الشمسي المسبب للعواصف المغناطيسية أن يجعل الشفق القطبي مرئياً أكثر من المعتاد.

ويدحض البروفيسور بافل فوروبيوف من أكاديمية موسكو الطبية ورئيس الجمعية العلمية لأطباء موسكو أسطورة خطر العواصف المغناطيسية على صحة الإنسان ويقول ..لم أسمع يوما أن العواصف المغناطيسية تؤثر بقوة في الناس ويبدو أن ما يشاع ليس سوى تصورات خيالية مضيفاً إن ما ينشر عن تأثر الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بالعواصف المغناطيسية ليس له أي أساس علمي.

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