الجو حار نسبياً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية خفيفة السرعة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام :

الاحد الاثنين الثلاثاء دمشق 30/19 30/20 31/19 القنيطرة 29/18 30/19 29/18 درعا 30/19 31/20 30/19 السويداء 31/19 32/20 31/19 حمص 31/19 31/20 31/19 حماة 33/20 33/21 33/20 الحسكة 35/21 36/22 37/22 اللاذقية 32/22 32/23 32/22 طرطوس 31/21 31/22 31/21 حلب 30/20 31/21 31/20 ادلب 30/19 31/20 31/19 دير الزور 36/23 35/24 36/24 الرقة 35/22 34/23 35/23

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