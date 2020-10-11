إخماد الحرائق في اللاذقية.. وعناصر الإطفاء مرابطون منعاً لتجدد النيران

اللاذقية- صفاء إسماعيل

بعد يومين من النار، أخمدت فرق الإطفاء آخر حريق اندلع في ريف محافظة اللاذقية ليعلنوها خالية من أي بقع نارية، فيما عناصر الإطفاء مرابطون على جبهات الحرائق لمنع اشتعال النيران مجدداً، ورجال القرى مرابطون بالتوازي عند تقاطع الطرق ومفارق القرى للقبض على أي غريب يشتبه به، وخاصة بعد أن تداول أهالي في بعض القرى روايات عن قيام أشخاص ملثمين بافتعال الحرائق.

وقال مدير الحراج في مديرية زراعة اللاذقية-المهندس باسم دوبا لـ«تشرين»: تم إخماد جميع البقع النارية في المحافظة, حيث تم التعامل مؤخراً مع الحرائق التي اندلعت في آخر طريق قرية بسوت، وفي جبل العذرة، بالإضافة للحريق في قريتي الزيتونة والفجر، والذي كان امتداداً للحريق الضخم الذي اندلع في بللوران.

وأضاف دوبا: لا تزال هناك بقع دخانية تحت المراقبة الكاملة من عناصر فرق الإطفاء المختلفة« حراج، زراعة، فوج إطفاء، دفاع مدني» التي لا تزال مرابطة في مواقع الحرائق للتدخل المباشر في تجدد اندلاع أي حريق, ونوه دوبا بمشاركة أهالي القرى عناصر الإطفاء في إخماد الحرائق، ومشاركة الفعاليات الأهلية والمجتمعية، مشيراً أيضاً إلى قدوم آليات مؤازرة من دمشق وريفها ومن حلب وحماة.

ولفت دوبا إلى أن إحصاء أضرار الحرائق يحتاج إلى وقت بسبب تضرر مساحات كبيرة زراعية وحراجية، مبيناً أن لجان حصر الأضرار بدأت عملها في المناطق جميعها.

وفي حصيلة عدد الحرائق، أوضح دوبا أنه خلال أقل من ٤٨ ساعة اندلع ٩٥ حريقاً في مناطق« جبلة واللاذقية والحفة والقرداحة»، وكانت منطقة جبلة الأقل تضرراً، مشيراً إلى أن اندلاع هذا العدد الكبير من الحرائق أدى إلى تشتت الإمكانات وتوزعها وخروج بعض الحرائق عن السيطرة وامتدادها على مساحات واسعة، علماً أن الظروف الجوية تتطلب جهداً وتدخلاً أكبر نتيجة الجفاف وسرعة الرياح.

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