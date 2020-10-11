انطلاق حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال

انطلقت اليوم حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال التي تنظمها وزارة الصحة وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يستفيد من الحملة نحو 2 مليون و800 ألف طفل ويشارك بها 8 آلاف و800 عامل صحي يقدمون اللقاحات في المراكز الصحية ومن خلال فرق التلقيح الجوالة التي ستجوب مختلف المناطق بالمحافظات.

يشار إلى أن حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال تستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري.

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