أكثر من عشرة ملايين إصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي عشرة ملايين إصابة فيما تخطى إجمالي حالات الوفاة حاجز الـ 366 ألف حالة وفق حصيلة جديدة أعدتها وكالة فرانس برس.

ووفق الإحصائية الجديدة فإن إجمالي الإصابات بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغ عشرة ملايين و3822 إصابة وإجمالي الوفيات 366702 حالة مشيرة إلى أن أكثر من نصف الإصابات في القارة سجلت في البرازيل تليها كولومبيا ثم الارجنتين والبيرو .

من جهته قال البنك الدولي إن أمريكا اللاتينية والكاريبي باتت المنطقة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات وتواجه النتائج الأسوأ صحيا واقتصاديا في العالم بسبب كورونا متوقعاً انخفاضاً بنسبة 9ر7 بالمئة في إجمالي الناتج القومي في المنطقة لعام 2020.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4577 إصابة جديدة و135 حالة وفاة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 814328 إصابة والوفيات الى83642 حالة.

وتعتقد الحكومة المكسيكية أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

وفي كولومبيا سجلت وزارة الصحة 8447 إصابة جديدة و165 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 902747 وحالات الوفاة إلى 27660 حالة.

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