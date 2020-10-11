الأمم المتحدة تحث الأطراف الليبية على وقف جميع المناورات

حثت منظمة الأمم المتحدة جميع الأطراف في ليبيا إلى الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

ونقل موقع بوابة الوسط عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قولها في بيان الليلة الماضية إن “الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة” معلنة استئناف المحادثات بين الاطراف الليبية عبر الاتصال المرئي في تونس مطلع الشهر المقبل.

وحسب البيان فإن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية لافتا الى أنه سيتم اختيار المشاركين في الملتقى من مختلف مكونات الشعب الليبي.

واشترطت البعثة على المدعوين للمشاركة في الملتقى الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية .

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