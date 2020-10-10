3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب و136 في الجزائر
سجلت وزارة الصحة المغربية 3443 إصابة جديدة و42 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة في إحصائية جديدة لها إن إجمالي الإصابات في المغرب منذ بدء انتشار الفيروس لغاية الآن ارتفع إلى 149841 إصابة والوفيات إلى 2572 حالة.
وفي الجزائر أعلن المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار تسجيل 136 إصابة جديدة وست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 52940 إصابة والوفيات إلى 1795 حالة.
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