“زراعة” اللاذقية : إخماد ٢٨ حريقاً من أصل ٧٨ في المحافظة

اللاذقية - يوسف علي

أوضح المهندس منذر خيربك مدير زراعة اللاذقية ل(تشرين) أن الوضع في المحافظة أصبح أفضل مقارنة مع يوم أمس، إذ تعمل اليوم على إطفاء الحرائق أكثر من ١٠٠ آلية إطفاء وصهاريج تغذية من الزراعة والدفاع المدني وفوج الإطفاء بمشاركة كل المديريات ومن معظم المحافظات، وتعمل الآليات مع طواقمها على مدار الساعة.

وبيّن خيربك أن طواقم الإطفاء التي تشكل أسطولاً من السيارات وحوامات الجيش تمكنت من إخماد ٢٨ حريقاً من اصل ٧٨ حريقاً اندلعت في المحافظة منذ ليل الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الحريق الأضخم والذي لايزال نشطاً في بيت زنتوت في ريف القرداحة، بالإضافة للحرائق في قرى الفجر والضحى وزيتونة في ريف اللاذقية، حيث يُزج مزيد من الآليات والعناصر لإخمادها ، ساعد في ذلك انخفاض سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي وارتفاع نسبة الرطوبة، موضحاً أن معظم الحرائق زراعية.

وأشار خيربك إلى أنه نجم عن الحرائق تضرر 143 قرية توزعت بين مناطق المحافظة، منها 70 قرية في القرداحة و52 قرية في جبلة و ٨ قرى بمنطقة اللاذقية و13 قرية بريف الحفة، و تركزت الحرائق في الأراضي الحراجية و الزراعية مع تضرر في منازل المواطنين بعدد من القرى إضافة إلى تضرر أحد مستودعات التبغ في مدينة القرداحة وانهيار الكتلة الشرقية منه.

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