حلب تشارك ب12 سيارة إطفاء مع طواقمها لإخماد حرائق طرطوس واللاذقية

حلب - رحاب الإبراهيم

واصلت محافظة حلب إرسال سيارات الإطفاء مع طواقمها للمشاركة في إخماد الحرائق التي اندلعت في مواقع متعددة ضمن الغابات والجبال في ريفي محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث زجت 12 سيارة إطفاء من المؤسسات الحكومية المعنية بحلب وهي 3 سيارات من فوج إطفاء حلب و 3 من الدفاع المدني و 2 من إطفاء الشيخ نجار و 2 من الحراج و سيارة إطفاء من الخدمات الفنية وسيارة إطفاء من مؤسسة المياه بحلب .

وقد أرسلت سيارات الإطفاء تباعاً منذ صباح يوم اول أمس الجمعة للمساهمة بإخماد الحرائق في عدد من المواقع التي طالتها النيران في محافظتي اللاذقية وطرطوس خصوصاً في البسيط – بانياس مشتى الحلو – وجبال اللاذقية.

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