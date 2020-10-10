مدير مؤسسة التبغ : 1500 طن التقديرات الأولية للخسائر
مركزان الخليل
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو أن نيران الحرائق في المنطقة الساحلية امتدت لمستودعات المؤسسة في منطقة القرداحة وأتت على مستودع للتبغ الخام مؤلف من أربعة طوابق مساحته 1600 متر مربع وقد تهدّم جزء منه ومازالت النيران حتى اللحظة مشتعلة فيه ونحاول منعها من الامتداد إلى الأجزاء الأخرى بمؤازرة فرق الأطفاء والدفاع المدني وأهالي المنطقة.
وبيّن مدير عام المؤسسة أن التقديرات الأولية للخسائر تقدر ب 1500 طن وهذه التقديرات غير نهائية حتى يتم حصر كافة الأضرار .
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