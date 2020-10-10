مادورو: كولومبيا تسعي لتخريب الانتخابات التشريعية الفنزويلية
كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن إقدام كولومبيا على تدريب “مرتزقة” لـ “تخريب” الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من كانون الأول.
وقال مادورو في تصريح اليوم نقلته فرانس برس: يتم حالياً تهيئة أكثر من ألف من المرتزقة الإرهابيين في كولومبيا تحت سلطة الجيش الوطني الكولومبي وأجهزة استخباراتها بعلم من الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وحمايته ودعمه بهدف التغلغل في فنزويلا لتخريب المناخ السياسي والانتخابي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية.
وكانت فنزويلا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كولومبيا في شباط 2019 بعد أن اعترفت الاخيرة بزعيم المعارضة اليمينية في فنزويلا خوان غوايدو رئيساً انتقالياً.
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