أهالي قرية بسوت يروون لـ(تشرين) كيف خرجوا من النار

اللاذقية - لوريس عمران

خرجت حرائق قرية بسوت في ريف القرداحة عن سيطرة رجال الإطفاء والدفاع المدني وذلك بسبب وعورة المنطقة وتوضع القرية ضمن جبل الأربعين.

ورصدت (تشرين) نزوح الأهالي من قرية بسوت، حيث روى عدد من المواطنين الممزوجين بشعور الخيبة والغضب، كيف بدأت النيران تأكل منازلهم مع اشتداد سرعة الرياح الشرقية، وأضافوا: لايوجد طرق زراعية في قريتنا، واقع الحال الذي أدى الى عدم تمكن سيارات الإطفاء من الوصول إلى بؤر النار لإخمادها.

وأشاروا إلى أن النيران وخلال نصف ساعة التهمت الجبل بأكمله منوهين بأن عناصر الجيش تدخلوا بالوقت المناسب وأنقذوهم من الموت الذي كان يتربص بهم.

وتابعوا: أرسلت بعض الجهات متمثلة بالهلال الأحمر والجمعيات الأهلية والخيرية، الميكروباصات والسيارات وتم نقلنا خارج القرية بجهود عناصر الجيش، حيث تم استقبالنا في إحدى الصالات في مدينة القرداحة، و قدم لنا الطعام والشراب والمياه.

كما أكد الأهالي أن الصالة كانت مجهزة بالكامل قبل وصولهم، من ( البسط و الفرشات والبطانيات والمخدات ) بالاضافة الى جميع انواع المعلبات (مرتديلا حلاوة مربيات طون وسردين ) والمياه المعدنية والخبز بالإضافة إلى الكولا والمحارم، معربين عن أملهم بحدوث معجزة إلهية لإنقاذ ماتبقى من أشجار الزيتون والحمضيات .

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