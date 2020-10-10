وزارة الصحة: وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٢٢١

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 22 صفر 1442 الموافق لـ 10 تشرين الأول 2020
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الأخبار
(الصناعة) تطالب (النسيجية) بتركيز الإنتاج وفق الطاقات المتاحة وليس المخططة
السفير عبد الكريم يبحث مع منسق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان آخر التطورات في المنطقة
إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شمال القدس المحتلة
265 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية
الصين وإيران تؤكدان رفضهما النهج الأحادي للولايات المتحدة
الرئيس كيم: طورنا قدرات عسكرية لردع أي تهديدات خارجية
إصابة 5 مدنيين بينهم طفلان بجروح في انفجار لغم من مخلفات الإرهاب في قرية الصفصافية بريف حماة
روسيا: تعليقات وزير الخارجية الألماني حول قضية نافالني مشينة
بوتين وروحاني يؤكدان خطورة نقل إرهابيين إلى إقليم ناغورني قره باغ على أمن المنطقة
قرغيزيا..فرض حظر التجول في بشكيك