آخر تحديث: 2020-10-10 22:34:11
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وزارة الصحة: وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٢٢١

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التصنيفات: آخر الأخبار

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