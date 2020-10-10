آخر تحديث: 2020-10-10 22:34:11
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وزارة الصحة: تسجيل ٥٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٤٦٧٣

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