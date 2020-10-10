(الصناعة) تطالب (النسيجية) بتركيز الإنتاج وفق الطاقات المتاحة وليس المخططة

مركزان الخليل

الصناعات النسيجية وما تحمله من عوائد اجتماعية واقتصادية من خلال حجم المشاركة الصناعية وعدد العاملين في هذا القطاع وارتباطه بصورة مباشرة مع قطاع الزراعات الصناعية فقد كان لها الاهتمام الأكبر في اهتمام الحكومة وما اجتماع اليوم في وزارة الصناعة إلا خطوة باتجاه وضع النقاط على الحروف لتطويره ومعالجة سلبياته، حيث وجه وزير الصناعة – زياد صباغ، إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على ضرورة معالجة الظروف الذاتية التي تعوق عملها، والتركيز على الإنتاج حسب الطاقة المتاحة وليست المخططة وتغيير عقلية زيادة الإنتاج غير المسوق والبيع والتسويق بريعية اقتصادية.

وأكّد صباغ على أهمية العمل بآليات عمل وذهنيات مختلفة عن المعمول بها سابقاً، مبيناً أنّ الإصلاح الإداري لا ينحصر بملاك عددي وهيكل وظيفي بل أولويته العمل على مكافحة الفساد الإداري، وأهمية العمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن الفردية والسلطة المطلقة.

مجمل هذه الطلبات كانت مقدمة لاجتماع وزير الصناعة اليوم مع المؤسسة النسيجية والذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التقييمية للمؤسسات الصناعية لتقييم الواقع الراهن والرؤى المستقبلية للمؤسسة والشركات التابعة لها.

وطالب صباغ المعنيين بضرورة الاهتمام بعمال الإنتاج ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة دراسة نظام الحوافز الإنتاجية تقديراً للجهد المبذول من قبل العمال، مشدداً على الاهتمام بالمنتج النهائي لما له من قيمة مضافة عالية وإيلاء الترويج والتسويق لمنتجات الشركات والمؤسسات عبر مراكز ونقاط البيع التابعة للوزارة أهمية قصوى وضرورة التفريق بين الربح التجاري والربح التصنيعي.

مع التشديد على ضرورة تعميم نظام الوحدات الإنتاجية على بقية المؤسسات الصناعية التابعة إجلالاً وتكريماً لذوي الشهداء، وطلب من إدارة المؤسسة والشركة السورية للألبسة الجاهزة (وسيم) تنظيم وتوثيق الوضع المالي والقانوني والتنظيمي للوحدات الإنتاجية التابعة للشركة.

ومن خلال المناقشة تبين وجود ضعف في تنفيذ الخطط الاستثمارية مطالباً الجهات المعنية بها لمعالجتها مع ضرورة ضبط ازدياد استهلاك القطع التبديلية وعدم مطابقة المنتج للمواصفات والإسراع بإعداد دفاتر الشروط والانتهاء منها قبل بداية السنة القادمة مع الاهتمام بإعدادها فنياً ومالياً والإعلان عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

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