التربية: العملية التربوية مستمرة غدا دون توقف في مدارس اللاذقية

أعلنت وزارة التربية اليوم أن العملية التربوية مستمرة غدا دون توقف في مدارس محافظة اللاذقية لأن النيران لم تصل اليها وعلى الأطر الإدارية والتدريسية والطلبة والمجتمع المحلي تنفيذ عمليات تنظيف المدارس من رماد الحرائق.

وأوضح معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد في تصريح لمندوبة سانا “أنه بعد تفقد واقع العملية التربوية في محافظة اللاذقية والتواصل مع مديري المجمعات التربوية في كل من القرداحة والحفة وجبلة ومنطقة اللاذقية تبين أن أوضاع المدارس في محافظة اللاذقية آمنة ولا يوجد أي خطر أو أضرار مادية لأن النيران لم تصل إليها مع وجود بعض حالات نزوح للأهالي في كسب والبسيط وأم الطيور ولذلك فالعملية التربوية مستمرة فيها غداً على أن تنفذ الأطر الإدارية والتدريسية والطلبة والمجتمع المحلي عمليات تنظيف المدارس من رماد الحرائق”.

وتجددت اليوم الحرائق في ريف القرداحة بقرى بسوت وزنيو ومسيت والروابي والبور وبيت زنتوت مع تضافر جهود فرق الإطفاء والدفاع المدني ودائرة الحراج بمديرية الزراعة والأهالي للسيطرة على الحرائق التي اندلعت منذ منتصف ليلة الخميس وأتت على مساحات كبيرة من الغابات الحراجية والأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من ريف محافظة اللاذقية.

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