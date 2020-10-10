إعادة فرض حظر التجول في عدة مدن ألمانية لاحتواء تفشي كورونا

فرضت السلطات الألمانية مجدداً حظر التجول في عدد من مدن البلاد الكبرى من بينها العاصمة برلين اعتباراً من اليوم وسط ارتفاع مقلق لعدد الإصابات بوباء كورونا.

وذكرت وكالة ا ف ب أن الحظر يشمل إغلاق كل المتاجر ما عدا الصيدليات ومحطات الوقود وسيبقى مفروضاً على الأقل حتى الـ 31 من الشهر الجاري.

واتخذت برلين وفرانكفورت تدابير احترازية دخلت حيز التنفيذ مساء أمس مع إغلاق الحانات والمطاعم فيما أعلنت كولونيا عاصمة منطقة شمال الراين وستفاليا أكبر مناطق ألمانيا من حيث عدد السكان عن تدابير إغلاق مماثلة.

بدورها قررت مدينة هامبورغ فرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة اعتبارا من الإثنين القادم.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت أمس من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا استمرت عدوى كورونا بالارتفاع في البلاد مشيرة إلى أن عدوى الفيروس وانتشارها في ألمانيا دخلا وضعاً غير مستقر.

وكان عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز أمس الأول الأربعة آلاف إصابة للمرة الأولى منذ بداية نيسان الماضي ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات في البلاد إلى 310144 والوفيات إلى 9578 حالة.

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