الحرائق أصابت 150 دونم حراج في صافيتا .. والكثير من كروم الزيتون

دمشق - تشرين

قال رئيس دائرة الزراعة في صافيتا – أسامة زغبور : إن النار التهمت أكثر من 150 دونماً من الحراج في صافيتا، أما الزيتون فحدث ولا حرج، لأن الحرائق الأكبر كانت بين كروم الزيتون، وتوقع زغبور أن تخسر صافيتا من إنتاجها من الزيتون لهذا الموسم أكثر من الربع بسبب الحرائق التي التهمت الكثير من الكروم، وأكد وجود 18 ألف هكتار زيتون.

وبيّن زغبور أن العمل الجماعي بين أهالي القرى في المنطقة والجهات الرسمية ومن بينها الجيش العربي السوري مكنهم من السيطرة على الحرائق في المنطقة، وحال دون وجود كوارث أكبر من الحرائق التي لم يرَ لها مثيلاً في حياته بسبب كثرتها وشدتها، بالتزامن مع الرياح التي سهلت انتشارها، وأن سيارات الإطفاء جاءت من مختلف محافظات القطر للمساهمة في الإطفاء، وأن هذا التعاون حال من دون دخول النيران إلى المنازل التي أحاطتها النيران.

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