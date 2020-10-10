أهالي قرى (الفجر والضحى والزيتونة) محاصرون بالنار
اللاذقية - صفاء إسماعيل
تحاصر النيران قرى الفجر والضحى والزيتونة في ريف اللاذقية ، حيث يؤكد الأهالي ل(تشرين) أنه برغم وجود فرق إطفاء إلا أنها لا تكفي للسيطرة على النيران التي تلتهم كل شيء.
وطالب الأهالي الجهات المعنية مساعدتهم لتأمين خروجهم من قراهم والسيطرة على النيران التي تقترب من منازلهم.
بدوره، أكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد نضال محلا ل(تشرين) أن النيران تحيط بقرى الفجر والضحى والزيتونة، إلا أن الوضع لا يزال مقبولاً، مشيراً إلى وجود آليات وعناصر من الدفاع المدني والحراج يتعاملون مع الحرائق ويقومون بمساعدة الأهالي.
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