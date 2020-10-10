اندلاع حريق ضخم في وادي الملوك في ريف جبلة
اللاذقية- صفاء اسماعيل
أكد رئيس شعبة حراج جبلة – المهندس باسل ديوب في تصريح ل(تشرين) اندلاع حريق ضخم في قرية وادي الملوك في ريف جبلة، داخل أراض زراعية وحراجية.
وأشار ديوب إلى أن النيران متشعبة ومتفرعة في عدة نقاط ويتم التعامل معها حالياً من قبل عناصر إطفاء حراج جبلة، بالتعاون مع عناصر من الدفاع المدني.
وأكد ديوب أن النيران المندلعة في القرية بعيدة عن المنازل السكنية وأنه لا خوف على الأهالي الذين يشاركون عناصر الحراج في عمليات إخماد النيران.
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