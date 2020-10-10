المهندس حسين عرنوس يؤكد استنفار جميع الوزارات والجهات التابعة لها بالتعاون مع المجتمع المحلي والاتحادات وبمؤازرة من قوات الجيش العربي السوري لإخماد الحرائق المندلعة بأرياف محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص ومنعها من الوصول إلى المناطق السكنية والتقليل من أضرارها قدر الإمكان

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 22 صفر 1442 الموافق لـ 10 تشرين الأول 2020
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الأخبار
روسيا: تعليقات وزير الخارجية الألماني حول قضية نافالني مشينة
بوتين وروحاني يؤكدان خطورة نقل إرهابيين إلى إقليم ناغورني قره باغ على أمن المنطقة
قرغيزيا..فرض حظر التجول في بشكيك
استنفار كامل لمؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين المواطنين في المناطق المنكوبة
ميليشيا "قسد" تستولي على منازل وتخطف سكانها بينهم نساء في الحسكة
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتل شاحنات إلى حي غويران بالحسكة
بوتين وروحاني يبحثان مستجدات الاتفاق النووي وقضايا دولية عدة
على خلفية تقاسم المسروقات .. إصابة إرهابيين في اشتباكات بينهم في بلدة تل حلف بالحسكة
مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية الاحتلال
العراق.. القبض على متزعم من "داعش" الإرهابي في كركوك