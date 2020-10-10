الطليعة يقسو على المجد بثلاثية وتعادل إيجابي بين الوحدة والوثبة في دوري الشباب

ابراهيم النمر

انطلقت اليوم السبت منافسات دوري كرة قدم الشباب بمشاركة 14 ناديا وقد أسفرت النتائج عن فوز الطليعة على المجد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما في ملعب حماة البلدي وفي ملعب المحافظة بدمشق فاز فريقها على بطل الموسم الماضي النواعير بهدفين لهدف، وفي قمة المباريات التي احتضنها ملعب المدينة الرياضية في اللاذقية انتهى لقاء الديربي لمصلحة تشرين برباعية لهدف، وعاد الاتحاد من الملعب الصناعي في اللاذقية بفوز ثمين على جبلة بثنائية بيضاء، والكرامة في ملعب حمص أكرم الشرطة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينما انتهى لقاءا الوحدة والوثبة، والحرية والجيش بالتعادل الإيجابي بالنتيجة ذاتها بهدف لهدف.

وستنطلق المرحلة الثانية يوم السبت القادم وفيها يلتقي المجد مع المحافظة في ملعب المجد والوثبة مع الطليعة في ملعب حمص الصناعي والاتحاد يستضيف الوحدة في ملعب السابع من نيسان في حلب وتشرين يواجه جبلة في ملعب المدينة الصناعي في اللاذقية والجيش يستقبل حطين في الجلاء والحرية بضيافة الشرطة في ملعب الفيحاء الصناعي والكرامة يحل ضيفا ثقيلا على النواعير في ملعب حماة الصناعي.

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