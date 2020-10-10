بواسل جيشنا يبدؤون بإجلاء الأهالي من قرية بسوت بعد اقتراب النيران من منازلهم

اللاذقية- رشا عيسى

بدأ الجيش بإخلاء الأهالي من بلدة (بسوت )، قبل وصول النار إلى داخل منازلهم.

واشتدت سرعة الرياح ظهراً ما أدى إلى اقتراب النيران من المنازل ،حيث كانت الأولوية لتأمين الأهالي بعيداً عن النار التي أحاطت بالقرية من الجهات الأربعة وانتشار الضباب الكثير والدخان الكبير أدى إلى جعل الأمور أصعب مع وصول سيارات الإطفاء واستمرار رجال عمال الإطفاء بعمليات الإخماد التي تبدو صعبة للغاية في منطقة وعرة جداً جغرافياً.

عمليات الإخلاء التي قام بها رجال الجيش تمت سريعاً باستخدام سيارات بيك أب ومكيروباصات ودراجات نارية وقادوا بسرعة مع وصول النيران إلى أطراف الطريق وازدادت الخشية من قطعها بالكامل من قبل ألسنة اللهب المهولة، وشملت عمليات الإخلاء بالبداية النساء والإطفاء والمسنين.

وقال علي أحد سكان القرية ل ( تشرين) : بدأت المنازل بالاحتراق والنيران تحيط بالقرية بالكامل متوقعاً في حال استمرت الرياح بهذه السرعة أن تأكل النيران بيوت القرية بكاملها حيث بدأت النيران بالتحرك بشكل سريع جداً ومخيف، آملاً بأن يتم التمكن من السيطرة على الحرائق قريباً.

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