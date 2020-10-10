قرغيزيا..فرض حظر التجول في بشكيك

أعلنت السلطات العسكرية في العاصمة القرغيزية بشكيك فرض حظر التجول في المدينة على خلفية الوضع الأمني المضطرب الذي تعيشه البلاد على مدار الأيام الأخيرة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم عن الأمر الصادر عن مكتب القائد العسكري للمدينة والذي تم نشره على صفحة شرطة بشكيك قوله “يتم فرض حظر التجول على أراضي مدينة بشكيك من المساء حتى الصباح” مشيراً إلى أن الإجراء يقتضي “حظر الاجتماعات والتجمعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات إضافة إلى العروض الرياضية وغيرها من الفعاليات الجماهيرية ضمن مدينة بشكيك”.

من جهة ثانية أكدت سلطات قرغيزستان أن الرئيس السابق ألماز بيك أتامباييف اعتقل اليوم على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأعلنت اللجنة الحكومية للأمن القومي أن أتامباييف واثنين من مؤيديه وحراسه السابقين احتجزوا ضمن إطار قضية جنائية تتعلق بتنظيم أعمال شغب جماعية في العاصمة بشكيك مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة بهدف إلقاء القبض على المتورطين الآخرين في القضية.

وكان رئيس قرغيزستان سورونباى جينبيكوف أمر أمس بفرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة بشكيك ونشر قوات الجيش في المدينة لمنع الاضطرابات.

طباعة