آخر تحديث: 2020-10-10 16:17:57
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تأجيل امتحانات التعليم المفتوح ‏وامتحانات الدورة التكميلية المقررة يوم غد الأحد لموعد يحدد لاحقاً في جامعتي طرطوس وتشرين

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