ميليشيا “قسد” تستولي على عدد من المنازل في الحسكة
استولت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي بقوة السلاح على عدد من المنازل في مساكن الشرطة بحي غويران والسكن الشبابي بحي الزهور بمدينة الحسكة وطردت الأهالي منها.
وأفاد مراسل سانا بالحسكة بأن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” اقتحمت مساكن الشرطة بحي غويران والسكن الشبابي بحي الزهور واحتلت بقوة السلاح عدداً من المنازل وطردت المواطنين القاطنين فيها.
وكانت الميليشيا المدعومة أمريكياً احتلت في الـ 27 من حزيران الماضي بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزءاً من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية.
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