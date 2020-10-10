صحة اللاذقية: 70 حالة اختناق متعدد الدرجات باستنشاق دخان الحرائق

أفاد مدير الصحة باللاذقية الدكتور هوازن مخلوف بأنه راجع حتى ظهر اليوم 70 حالة اختناق متعدد الدرجات نتيجة التعرض لاستنشاق الدخان الكثيف في مناطق مختلفة من أرياف المحافظة وبعد تقديم الإسعافات اللازمة تم تخريج أغلبها بعد ساعات قليلة من دخولها المشافي وبقيت حالات قليلة ما زالت تتلقى العلاج اللازم.

وفيما يخص الهيئة العامة لمشفى الحفة والتي تم اعتمادها كمركز حجر صحي لمصابي فيروس كورونا بين مخلوف أنه تم إخلاء قسم من المرضى ذوي الحالات الحرجة عند اقتراب الحرائق من المشفى والوضع حالياً جيد مع السيطرة على الحرائق التي كانت مهددة للمشفى مضيفاً إنه تم نقل 15 حالة لمصابين بفيروس كورونا إلى مركزي العزل في مشفيي تشرين والوطني باللاذقية.

وأشار مخلوف إلى أن كل طواقم منظومة الإسعاف منتشرة في مناطق اندلاع الحرائق وجاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة.

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