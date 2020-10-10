استنفار كامل لمؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين المواطنين في المناطق المنكوبة

سامي عيسى

بقصد تأمين حاجة المواطنين بالسرعة الممكنة فقد أوعز وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك_ طلال البرازي إلى مديري فروع( السورية للمخابز) و (السورية للحبوب) و(السورية للتجارة)، ببذل قصارى جهودهم لتعزيز توفير مادتي الخبز والمواد الغذائية الضرورية وتلبية احتياجات المواطنين في المحافظات والمناطق والقرى التي تعرضت لكارثة الحريق، وطالب فروع المخابز في محافظات حمص واللاذقية وطرطوس بأن تقوم المخابز باستثمار أقصى طاقاتها الإنتاجية وعدم التوقف عن العمل لتوفير مادة الخبز لجميع المواطنين في القرى والمناطق التي تعرضت للحريق، وطالب أيضاً فروع (السورية للحبوب) بأن تعمل المطاحن على تعزيز احتياجات المخابز من مادة الطحين وعدم حصول أي خلل أو نقص ورفع طاقاتها الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن، وشدد على مديري فروع (السورية للتجارة) وصالاتها ومنافذ بيعها وخاصة السيارات الجوالة أن تبذل قصارى جهدها للاستمرار بتوفير المواد الغذائية الضرورية لأبناء القرى والمناطق المتضررة من كارثة الحريق وتأمين متطلباتهم من المياه والغذاء، وأوعز الى جميع مديريات ومؤسسات الوزارة بتلك المحافظات إلى المبادرة بتقديم مختلف أشكال المساعدة اللازمة للمتضررين من الحريق.

وأعلن البرازي أن الوزارة ومؤسساتها ومديرياتها كلها في حالة استنفار إلى الانتهاء من هذه المأساة التي تعرض لها شعبنا والعمل كفريق واحد للوقوف الى جانب أبناء شعبنا في محنته.

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