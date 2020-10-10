الطواشي لـ( تشرين): ١٠١إصابة ب(الكورونا) في جميع المدارس في المحافظات لغاية الآن

دمشق _مايا حرفوش

أكدت مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية _الدكتورة هتون الطواشي ل(تشرين) أن المديرية تقوم بإجراء العديد من المسحات لفيروس (كورونا) في جميع مدارس المحافظات وربعها إيجابية (مصابة)، حيث تم رصد 101 إصابة في معظم مدارس المحافظات لغاية الآن، وهذا بالنسبة للمسحات المأخوذة وعدد التلاميذ الكلي يعتبر منخفضاً.

وأوضحت الدكتورة الطواشي أن هناك بعض المحافظات مثل (ريف دمشق و حلب و حمص) عدد الحالات فيها أكثر من غيرها، لذلك تم أخذ مسحات بأعداد كبيرة لمعرفة إن كانت نسبة الانتشار فيها واسعة وحتى الآن الدراسات والمسحات لم تثبت ذلك، لافتةً إلى أن المدارس التي يكون فيها مسحة إيجابية يتم أخذ عدة عينات من المدرسة نفسها للتأكد إن كانت هناك نسبة انتشار لفيروس( كورونا).

وأوضحت الطواشي أنه تم إغلاق 56 شعبة صفية بشكل تقريبي في كل المحافظات والإغلاق يحصل عندما يكون أحد الطلاب أو المدرسين مصاباً، وحتى الآن لم تغلق أي مدرسة بشكل كامل في المحافظات، وهذا يتطلب إصابة 5% من الموجودين في المدرسة من طلاب وكوادر تعليمية وإدارية.

وبينت الدكتورة الطواشي أن الإغلاق التام للمدارس متعلق بالوضع الوبائي العام في البلاد وهذا قرار يتخذه الفريق الحكومي ووزارة الصحة.

مؤكدة بأن الوضع الوبائي حتى الآن مقبول وتحت السيطرة ولا يوجد فكرة لإغلاق المدارس.

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