(قوس قزح سورية السادس) يبدأ فعالياته في مجمع دمر الثقافي

هدى قدور

تنطلق يوم غد الأحد عند الساعة السابعة مساء في مجمع دمر الثقافي فعاليات مهرجان “قوس قزح سورية السادس” بإشراف الزميل إدريس مراد، وتستمر الأمسيات خمسة أيام, تبدؤها الفرقة الفنية للجمعية الخيرية الشركسية بمجموعة رقصات فلكلورية شركسية تصاحبها مجموعة موسيقية مع المغنية فرح بغاصة، أما في اليوم الثاني فتقدم فرقة “التراث السوري للموسيقا” بقيادة المايسترو نزيه أسعد ومشاركة سبعة مغنين حفلاً غنائياً موسيقياً من مختلف البيئات السورية، وفي القسم الثاني من الحفل تقدم فرقة “المهرة” عدداً من الدبكات الشعبية، أما في اليوم الثالث فتحيي فرقة “آشتي للتراث الكوردي” مجموعة لوحات فلكلورية راقصة بمشاركة مجموعة موسيقيين ومغنين، وهم: خناف سعيد وآلان مراد وآلان دريعي وروستو رمضان، وفي اليوم الرابع تحيي فرقة “بارمايا” للتراث السرياني والآشوري وفرقة “كارني” للتراث الأرمني حفلاً فنياً يتضمن لوحات فنية راقصة فلكلورية يشاركهما المغني الجزراوي هوفيك كربو، أما حفل الختام فتجتمع فيه كل الفرق الراقصة المشاركة على خشبة المسرح الكبير في دار الأسد للثقافة والفنون- أوبرا دمشق، وذلك عند الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس القادم الخامس عشر من تشرين الأول الجاري لتنسج لوحة فسيفسائية سورية جميلة تحت عنوان (سورية تجمعنا)

عن فعاليات المهرجان، قال الزميل ادريس مراد في تصريح خاص لـ”تشرين”: يعد مهرجان “قوس قزح سورية” من أغنى وأضخم المهرجانات العالمية من حيث المضمون وعدد المشاركين، حيث يصل عدد المشاركين إلى مئتي فنان من الراقصين والموسيقيين والمغنين، أما من ناحية المضمون فيقدم المهرجان أقدم الحضارات على وجه المعمورة منها الحضارة السريانية والآشورية والكردية والأرمنية التي تجمعها وتحتويها سورية العتيقة في ثقافة واحدة متنوعة.

وأضاف: هناك فرقتان ستشاركنا لأول مرة بعد مرور ست سنوات على إقامة المهرجان، وهما فرقة “كارني للتراث الأرمني” القادمة من حلب، وتعد من أكثر الفرق السورية تميزاً التي تقدم التراث السوري بشكل عام والتراث الأرمني بشكل خاص، والفرقة الثانية هي فرقة “المهرة” للتراث الشعبي التي تقدم الدبكات الشعبية السورية وتحافظ فيها على أساسيات التراث، وسوف نكرم في هذه الدورة بعض الفرق التي شاركت في المهرجان على مدى ست سنوات.

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