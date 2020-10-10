حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال تبدأ غداً

تطلق وزارة الصحة غداً حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال تستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وتهدف الحملة للوصول إلى نحو 8ر2 مليون طفل في مختلف المحافظات حيث يقدم اللقاح الأمن والمجاني من خلال المراكز الصحية وفرق التلقيح الجوالة في مختلف المناطق ويشارك فيها نحو 8800 عامل صحي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت الوزارة أكدت في بيان سابق أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر في استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد19 وأن الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط لا تمنع من التلقيح.

يذكر أن سورية أعلنت للمرة الأولى خالية من شلل الأطفال عام 1995 ليعود عام 2013 عبر إصابات عدة بالفيروس البري باكستاني المنشأ حملته المجموعات الإرهابية المسلحة فأطلقت وزارة الصحة على اثرها سلسلة حملات تلقيح وطنية نجحت في قطع سراية الفيروس ولم يبلغ عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014 لكن المرض عاد في حزيران عام 2017 بعد تسجيل إصابات بالفيروس المتحور في دير الزور لتتابع بعدها الوزارة حملات التلقيح بشكل دوري.

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