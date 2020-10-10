رئيس نادي اليقظة: نحاول تجاوز الأخطاء السابقة وسنكون رقماً صعباً في الدوري الكروي القادم

دير الزور – مالك الجاسم

عزا ياسر العلي- رئيس نادي اليقظة, وخلال حديثه لـ «تشرين», أسباب فشل الفريق في العودة إلى مكانه الطبيعي بين الأقوياء إلى تقصير عدد من اللاعبين الذين لم يلعبوا لتمثيل اليقظة ، وكان لنا تدخل مباشر من خلال وضع رؤية جديدة لتلافي الأخطاء ، وإعداد الفريق وتحضيره للمرحلة المقبلة ، وبالفعل تم إجراء بعض التغييرات في بعض المواضع من خلال جملة من التعاقدات التي تمت ، وقد تم التعاقد مع 14 لاعباً مع الحفاظ على عدد قليل من اللاعبين القدامى.

ويضيف العلي: بلغت الصرفيات خلال الموسم الماضي أكثر من 50 مليوناً من بينها حوالي ثمانية ملايين من الداعمين والمكتب التنفيذي واللجنة التنفيذية.

ونحن نعاني من عدة أمور في مقدمتها ، عدم وجود استثمارات ، وكوننا نلعب خارج أرضنا وبعيداً عن جماهيرنا فهذا الأمر مكلف جداً للفريق ، علماً أنه لا يوجد مكان لاجتماع الإدارة ، وكذلك لا يوجد مكان للتجهيزات ، ونقوم بنقلها يومياً من مكان لآخر.

وفي الوقت الماضي تم طرح موضوع العودة إلى دير الزور ، وأنا مع عودة اليقظة بظل الظروف الحالية ، وإذا لعبنا في دير الزور يمكن تحقيق نتائج أفضل ونعود إلى مكاننا الطبيعي بين الأقوياء ، ونعرف أن كل الفرق تهاب الفتوة واليقظة عندما تلعب على أرضها وبين جماهيرها.

ويتابع العلي حديثه: في الوقت الحالي كل الاهتمام ينصب على تجهيز الفريق للدوري ونعمل على ترتيب الأوراق الداخلية وتلافي الأخطاء السابقة، ووضع خطة عمل لنكون الرقم الصعب في الدوري ، ونعد جماهير الأخضر بالعودة إلى مكاننا الطبيعي بين الأقوياء لنرسم الفرحة على شفاه جماهيرنا العريضة ، ونحن نعمل لمحافظة دير الزور وليس لفريق لأن اليقظة يمثل المحافظة ، وهناك نوع من التهميش لنادي اليقظة ، ونعمل ضمن ظروف صعبة ، ولكن كل ذلك يمكن تجاوزه بالمحبة والتعاون بين الجميع.

ويضيف العلي: ينصب اهتمامنا في الوقت الحالي على القواعد ، ولدينا كافة الفئات ، ونعمل على دعمها لأنها الركيزة الأساس التي نعتمد عليها في المنظور البعيد ، وينصب نشاطنا على كرة القدم وكرة اليد ، وكما نعرف اليقظة له صولات وجولات في كرة اليد ، وكان – دائماً -منافساً على بطولة الدوري والكأس ، ونسعى لأن يكون لنا حضور متميز من خلال الظفر ببطولة الدوري أو الكأس بكرة اليد ، ولدينا خطة لتنشيط لعبة السباحة وهي الأخرى من الألعاب التي كان يتميز بها نادي اليقظة .

ويضيف العلي: ما نتمناه الإسراع بتجهيز الملعب ، وتجهيز الصالة الرياضية لعودة أندية المحافظة إلى أرضها وبين جمهورها ، وهناك تعاون كبير من قبل اللجنة التنفيذية التي قدمت لنا مكتباً لمتابعة أمور اليقظة في ديرالزور ، وندرس هذا الخيار.

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