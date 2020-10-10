طهران: إجراءات الحظر الأمريكي عمل إجرامي

أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي اليوم أن إجراءات الحظر الأمريكي ضد إيران عمل إجرامي وإرهاب اقتصادي بحق الشعب الإيراني.

وقال غريب آبادي في مدونة له على موقع انستغرام إن “الحظر الأمريكي الجديد ضد البنوك الإيرانية من الأعمال الإجرامية والإرهاب الاقتصادي التي تهدد حياة المواطنين العاديين وحقهم في الحياة كأحد مبادئ حقوق الإنسان” مبينا أن أوروبا أمام مسؤولية جسيمة في هذا المجال وعليها عدم الاكتفاء بالإعراب عن الأسف.

ولفت غريب آبادي إلى أن إيران ستواجه هذه الإجراءات وخفض تداعياتها حتى لا تصل الولايات المتحدة إلى أهدافها.

بدوره أكد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن الحظر الأمريكي عمل غير قانوني ومناقض للقواعد الدولية وينتهك حقوق الإنسان بشكل صريح.

وشدد واعظي في تصريح له على أن الحظر الأخير خطوة استعراضية للتغطية على الهزائم المتتالية التي حطت من مكانة حكومة الولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت أول أمس عقوبات بحق 18 بنكاً إيرانياً رئيساً وذلك في إطار سياسة الولايات المتحدة بفرض الإجراءات القسرية الأحادية ضد الدول المستقلة التي لا تسير وفق سياسة واشنطن.

طباعة