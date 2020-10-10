“بعد عدة سنوات” دراما الزمن الجميل تعود إلى الواجهة

ميسون شباني

يستكمل المخرج عبد الغني بلاط عمليات تصوير المسلسل الدرامي الإجتماعي “بعد عدة سنوات” بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، يُشار إلى أنّ العمل من تأليف بسام جنيد وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي الإشراف العام زياد جريس الريس، ويضم المسلسل في قائمته كل من الممثلين: ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، محمد حداقي، سعد مينة، علا باشا، روبين عيسى، علي كريم، كرم الشعراني، وسيم الرحبي، ريم زينو، هبة زهرة، رنا العضم، ريم عبد العزيز، نانسي خوري، سلوى جميل، سوار الحسن… وغيرهم.

وتمتد أحداثه من ثمانينات القرن الماضي حتى بداية الحرب الأخيرة على سورية، ويلامس بتفاصيله آلام الناس وأوجاعهم، وكيف كانت علاقاتهم قبل الحرب وبعدها، وعلاقات الحب المختلفة مشبعاً بالحنين لزمنٍ مضى، المسلسل محاولة للعودة لدراما العائلة حيث تبدأ فصول الحكاية من الصحافية (رنا) التي كانت تسير في طريق عودتها باتجاه منزلها قبل أن تندلع الاشتباكات، فتطرق أحد أبواب البيوت هرباً من القصف، وهو لعائلة مكونة من أبوين وخمسة أبناء هم: نورس، معروف، جمال، أميرة، مازن، وتدخل إلى غرفة معروف الذي يسرد لها قصة عائلته ويعود معها بالزمن إلى الوراء.

(تشرين) زرات أحد مواقع تصوير العمل “بيت أبو نورس” في مشروع دمروالتقت بأبطاله؛ المخرج عبد الغني بلاط أكد أن ما جذبه للعمل هو موضوع النص وقال: نحن في هذا الوقت نحتاج إلى منظومة أخلاقية تساعد الناس على تنظيم حياتهم كي يعيشوا، وهذا المسلسل فيه جرعة كبيرة من الشهامة والنخوة لمساعدة الناس، وأضاف: النص عميق ووجداني يستعيد حياة الناس في نهاية الثمانينات، ويحاكي قصص الحب والعلاقات الإجتماعية، وحول الدور الذي تقدمه المؤسسة أشار بلاط إلى أهمية تواجد مؤسسة حكومية ناشطة درامياً في ظل حالة التراجع الدرامي لإنتاج الأعمال، ودفع عجلة الإنتاج الدرامي إلى الأمام، مشيراً لكون المؤسسة العامة هي الداعم الاساسي للنشاط الثقافي والدرامي خاصة أنها تملك مشروعاً لتحسين الإنتاج من خلال الأعمال الدرامية التي تقدمها.

من جهته أكد الفنان ميلاد يوسف بأن مسلسل “بعد عدة سنوات” هي حكاية كل إنسان سوري عاش من فترة الثمانينات حتى فترة الحرب على سورية، وأن ميزة العمل تركيزه على الزمن الجميل، فقد استطاع بحكايته الجمع بين عدة سنوات هي الماضي الحاضر والذكريات، وقال: بنية العمل محكومة بالعائلة السورية فكل عائلة قد ترى نفسها في هذا المسلسل كونه يجمع كل الشرائح الموجودة في العائلة السورية في الثمانينيات والتسعينات وصولاً إلى الحرب على سورية، وأضاف: ما شدني هو النص بدءاً من طريقة الكتابة والعلاقات الأسرية وحتى تطور الشخصيات، ولفت بأن شخصية “جمال” الولد الثاني في عائلة “أبو نورس” شخصية متقلبة تنصدم بنظريات وأشياء تبنتها فاصطدمت بصخرة الواقع، و”جمال” في الفترة الأولى من العمل مختلف عن “جمال ” في نهايته.

بدورها الفنانة روبين عيسى والتي تلعب دور “أميرة” ابنة “أبونورس” الفتاة الوحيدة في العائلة، قالت: تصبح “أميرة” بتطور المراحل الزمنية اسماً معروفاً في البلد في المجال الذي تعمل فيه، فهي حاصلة على الدكتوراة في الحقوق واليد اليمنى لوالدها، تربي أولاد إخوتها لظروف معينة، ويمكن القول إنها أخت رجال تظلمها الحياة وتضحي بالكثير بمشروع زواج غير مكتمل، رغم أنها تسعى لتكوين عائلة إلا أن الظروف تعاندها وتضحي بكل ذلك لأمر معين، وأضافت: هذه الشخصية فيها الكثير من التقاطعات مع شخصية “روبين” بطريقة تفكيرها، وهي إمرأة متبنية لقضايا المرأة، فذكرت :أنا ميالة لهذه المواضيع التي تحاكي وتلامس قضايا المرأة، لأني أؤمن بالدور الكبير لها في المجتمع وخاصة المرأة الفعالة التي تستطيع أن تحقق ذاتها وتكون منجزة وفعالة، إضافةً للصدف التي تساعدني في الشخصيات التي أؤديها.

أما الفنانة ريم زينو فلفتت بأن شخصية “هدى” الفتاة الطيبة تتغير شخصيتها نتيجة تدخل شقيقها الدائم في حياتها، الأمر الذي يورطها في كثير من الإشكالات، وهي المحرك الأساسي للأحداث في العمل، وهو مايقودها إلى نهاية غير متوقعة، وأكدت أن ميزة هذا العمل كونه يجمع كماً كبيراً من الفنانين.. الفنان وسيم الرحبي يقوم بأداء شخصية “رضوان” ابن “أبو نورس” الذي يقوم بتزويج أخته بالضغط على عائلته ويقرر معها القيام بجرائم لها علاقة بالسرقة والسجن لتبدأ القضايا بالتكشف بعد عدة سنوات. يقوم الفنان سوار الحسن بلعب دور “نورس “الإبن الاكبر في عائلة “أبو نورس” الذي يعاني من انفصام بالشخصية فهو غير متزن ومنبوذ من عائلته، ويمر عبر تطور الزمن بثلاث مراحل، ففي بداية العمل يتميز بأنه شخص درويش، ولكن نتيجة الضغط الذي يُمارس عليه من قبل الأهل والمحيطين به يتحول لمجرم وقاتل.

من جهتها أكدت الفنانة نانسي خوري بأن العمل يمر بعدة مراحل عمرية بالنسبة للشخصيات والتطور الذي يحدث عليهم بمرور الوقت وكيف تتغير علاقاتهم ضمن الظرف الراهن، وأضافت: الحب هو التيمة الأساسية التي تميز هذا العمل وكيف يتغير بمرور الزمن، وقالت شخصية إنّ “هند ” التي أقدمها هي واحدة من الشخصيات التي تبدأ فصول حكايتها منذ فترة التسعينيات وتربطها علاقة حب مع “معروف ” وتحدث العديد من المشاكل ونوّهت خوري بأنها حاولت اللعب على الشكل الخارجي من ناحية شكل الشعر وطريقة اللباس بتعدد المراحل العمرية وكيفية التعبيرعن دواخل الشخصية.

تصوير:يوسف بدوي

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