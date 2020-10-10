انهيار جزء من مبنى تابع لمؤسسة التبغ في القرداحة

اللاذقية- صفاء إسماعيل

قال رئيس فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر لـ(تشرين): امتداد النيران إلى مباني مؤسسة التبغ في مدينة القرداحة أدى إلى انهيار جزء من أحد المباني ولا يوجد خسائر بشرية والوضع تحت السيطرة.

كما أكد جعفر أنه تم إخماد النيران التي كانت امتدت إلى مشفى القرداحة، وأصبحت المشفى في أمان وذلك بعد أن قامت مديرية الصحة صباحاً بإخلائها من المرضى وتأمينهم في المشفى الوطتي بمدينة جبلة.

وبيّن جعفر أن وضع الحرائق في القرداحة بات أفضل ولم يتبق سوى بعض البؤر القوية وخاصة في بيت زنتوت، مؤكداً أن فرق الإطفاء المشتركة من الإطفاء والزراعة والحراج والدفاع المدني تتعامل مع جميع البؤر المشتعلة.

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