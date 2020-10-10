طاقم إطفاء من درعا إلى طرطوس للمؤازرة في إخماد الحرائق

درعا - عمار الصبح

أرسل فوج إطفاء درعا طاقم إطفاء إلى محافظة طرطوس، للمساندة في إخماد الحرائق الواسعة التي اندلعت في المنطقة

وبين قائد فوج إطفاء درعا العقيد محمد المحاميد أنه -وبتوجيه من وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ درعا – تم إرسال طاقم إطفاء مكون من سيارتي إطفاء بتجهيزاتهما الكاملة مع ثلاثة سائقين وأربعة من رجال الإطفاء المتمرسين للمساهمة في عمليات إطفاء الحرائق في أرياف محافظة طرطوس، لافتاً إلى أن الطاقم باشر وفور وصوله فجر هذه الليلة إلى المنطقة، عمليات الإطفاء المحددة بالتنسيق مع فوج إطفاء طرطوس والجهات المعنية هناك.

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