191 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

ارتكبت قوات العدوان السعودي ومرتزقتها 191 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله في بيان: “تم رصد ثلاث غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفازة وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس وطائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والجاح والفازة” لافتاً إلى رصد خروقات بقصف صاروخي ومدفعي وإطلاق أعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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