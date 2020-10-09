أكثر من مئة ألف إصابة بكورونا في أوروبا بيوم واحد

سجلت القارة الأوروبية للمرة الأولى أكثر من مئة ألف حالة إصابة بكورونا في يوم واحد خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد أن شهدت دولها تصاعداً مطرداً في عدد المصابين يومياً على مدى الأيام الخمسة الماضية.

وحسب رويترز فإن حالات الإصابة في أنحاء أوروبا واصلت الزيادة على مدى الأيام السبعة الماضية على الرغم من أن انتشار المرض في دول من الأكثر تضرراً مثل الهند والبرازيل بدأ بالانحسار.

وتركز التفشي في أوروبا في بريطانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا إذ سجلت كل دولة منهم أكثر من عشرة آلاف حالة يومياً على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت القارة الأوروبية حتى الآن 16 بالمئة من إجمالي إصابات كورونا في العالم ونحو 22 بالمئة من الوفيات بالمرض وأمس عندما تخطت الحالات اليومية في القارة المئة ألف كانت أوروبا الشرقية أكثر منطقة تضرراً بأكثر من 33600 حالة يومياً.

وكان متوسط العدد اليومي لحالات الإصابة في أوروبا عند 78 ألف حالة في بداية الشهر الحالي مقارنة بمتوسط بلغ 47500 حالة في أيلول المنصرم.

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