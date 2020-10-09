حريق جنينة رسلان يمتد إلى غابة الصنوبر في جبل تخلة

طرطوس - ثناء عليان

أكد رئيس بلدية جنينة رسلان التابعة لمدينة الدريكيش في تصريح خاص لـ “تشرين” أن هناك ثلاثة حرائق في جنينة رسلان مازالت مستمرة في الاشتعال ومن الصعب السيطرة عليها بسبب وعورة المنطقة ولعدم وجود طرق زراعية إليها، وبيّن أن هناك ثلاث سيارات إطفاء تعمل للسيطرة على الحرائق التي امتدت ووصلت إلى غابة الصنوبر الموجودة في جبل تخلة وهي غابة ضخمة، لافتاً إلى تعاون المجتمع الأهالي وجهودهم الجبارة لإبعاد الحرائق عن منازلهم..

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